Confartigianato oreficeria crolla in produzione -27,5% e export -18,1%

Nel primo bimestre del 2026, la produzione dell’oreficeria italiana ha registrato una diminuzione del 27,5%, mentre le esportazioni sono calate dell’18,1% nell’ultimo anno. Questa perdita di circa 2,9 miliardi di euro in valore rappresenta un calo significativo, paragonabile a quello osservato durante la pandemia del 2020 e la crisi finanziaria del 2009. I dati indicano una fase difficile per il settore, con ripercussioni evidenti sui volumi di produzione e sulle vendite all’estero.

Un crollo del 27,5% per la produzione orafa italiana nel primo bimestre del 2026, con l'export che nell'ultimo anno è sceso del 18,1% perdendo 2,9 miliardi di euro: una contrazione simile si era osservata soltanto durante la pandemia del 2020 e la crisi del 2009. Sono questi i dati presentati presentati da Luca Parrini, presidente di Confartigianato Orafi, in un confronto col ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Il settore - ha sottolineato Parrini - si trova stretto nella morsa dell'impennata del prezzo dell'oro, dei dazi sul mercato statunitense che hanno fatto diminuire del 5% le nostre esportazioni di oreficeria negli Usa nel 2025, e della paralisi dei mercati mediorientali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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