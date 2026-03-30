Mario Adinolfi candidato sindaco a Prato | Chiediamo ai cattolici consensi per repulisti morale della città

Mario Adinolfi ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Prato, con le elezioni previste per il 24 e 25 maggio 2026. In un discorso pubblico, ha chiesto ai cittadini cattolici di sostenere la sua campagna, affermando che intende promuovere un intervento di rinnovamento morale nel capoluogo toscano. La sua candidatura è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

PRATO – Mario Adinolfi candidato sindaco di Prato alle amministrative al voto il 24 e 25 maggio 2026. Prato commissariata dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, Pd, indagata. In attesa che il centrosinistra ufficializzi il candidato sindaco, in pole Matteo Biffoni, Pd, consigliere regionale recordman di preferenze e sindaco di Prato 2014-2024, arriva via social l’annuncio di Adinolfi candidato sindaco a Prato: “Me lo ha chiesto l’assemblea nazionale del Popolo della famiglia insieme al PdF toscano e io ho accettato. Vogliamo rendere Prato caso nazionale”. Adinolfi: “Siamo reduci da una battaglia politica difficilissima combattuta in Veneto proprio dove scorre il Piave, chiusa portando il Popolo della famiglia oltre il 5% alle suppletive per la Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Mario Adinolfi candidato sindaco a Prato: “Chiediamo ai cattolici consensi per repulisti morale della città” Articoli correlati Mario Adinolfi candidato sindaco di Prato lancia l'appello ai cattolici per "uscire dalle catacombe"Mario Adinolfi si candiderà per diventare sindaco di Prato nella tornata elettorale prevista per il 24 maggio. Mario Adinolfi si candida a sindaco di PratoMario Adinolfi ha annunciato che si candiderà come sindaco di Prato alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.