Il presidente della regione ha commentato la proposta di legge che riguarda la pensione dei medici, sottolineando che la norma in discussione potrebbe risultare deludente. Ha ricordato di aver sostenuto da tempo la possibilità di protrarre l’attività lavorativa dei dirigenti sanitari fino a 72 anni, a condizione che ci sia la volontà dei medici e la conferma delle autorità amministrative. La discussione su questa questione è attualmente in corso.

“Su questo tema mi sono battuto da sempre e l'ho sostenuto con forza anche l'anno scorso: consentire, ove vi sia la volontà dei medici e la conferma dell'amministrazione, la proroga dell'attività lavorativa dei dirigenti sanitari fino a 72 anni, va nella direzione giusta. Ma se poi una norma viene scritta in modo tale da rendere questo obiettivo di fatto irraggiungibile, allora siamo di fronte a una possibile beffa che va corretta immediatamente.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo in merito alla “legge 262025 derivante dalla conversione del DL 2002025, art.5 che, allo...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Medici e pensione. Presidente Zaia: “La norma in discussione rischia di essere una beffa."

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