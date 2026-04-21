Comunicato Stampa | #CorecomVeneto approvata la relazione 2025 | restituiti ai cittadini quasi 800 mila euro
Il Corecom Veneto ha approvato la relazione relativa al 2025, comunicando che sono stati restituiti ai cittadini circa 800 mila euro. La procedura riguarda le controversie legate ai servizi di telecomunicazioni e media, con un riscontro positivo per gli utenti coinvolti. La relazione dettagliata è stata approvata dall'organo competente e pubblicata ufficialmente. La responsabilità editoriale del comunicato è attribuita all'ente che ha curato la comunicazione.
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