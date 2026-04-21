A Como, alcuni clienti hanno lasciato un ristorante senza pagare il conto, coinvolgendo anche persone con disabilità. La vicenda è stata riportata sui social e ha attirato l'attenzione su un episodio che ha suscitato reazioni di sdegno. Secondo quanto si è appreso, il motivo del mancato pagamento sarebbe legato a un disguido con una bevanda, ma le motivazioni ufficiali non sono ancora state confermate.

“Colpa” di un bicchiere di acqua frizzante che aveva poche bollicine. O colpa, più probabilmente, della maleducazione che qui diventa impertinenza due volte: la prima perché pagare il conto al ristorante (anche se non si esce soddisfatti e con la pancia piena) è un requisito minimo di civiltà in qualsiasi contesto, e la seconda perché se in quel locale ci lavorano ragazzi con disabilità e lo scopo della ditta è proprio quello di dar loro un’occasione di indipendenza economica, quel che finisce nel piatto (in un certo senso) va in secondo piano e interessa fino a un certo punto. Due turisti. Europei. Ben vestiti. Tutto sommato benestanti, almeno dall’apparenza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Como, non pagano al ristorante dei disabili: chi sono i nuovi mostri

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