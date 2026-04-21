Collescipoli il Bac apre le porte alla ‘Pietà’ di Filippo Tincolini | Siamo pronti ad accoglierla per esporla accanto a ‘Vox Mundi

A Collescipoli, il Bac ha annunciato che la statua chiamata 'Pietà' di Filippo Tincolini sarà esposta insieme a 'Vox Mundi'. La decisione arriva dopo che uno scatto di Mohammed Salem, vincitore del premio World Press Photo 2024, ha catturato l'attenzione internazionale. La mostra sarà allestita nel locale, che si prepara ad accogliere le due opere d'arte.

Uno scatto che ha fatto il giro del mondo, realizzato da Mohammed Salem, capace di vincere il prestigioso premio World Press Photo 2024. Lo scultore contemporaneo Filippo Tincolini si è ispirato a una delle immagini purtroppo simbolo della striscia di Gaza. Ha realizzato la ‘Pietà’, divenuta un.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Collescipoli abbraccia la “Pietà“: "Il Bac è pronto a ospitare l’opera" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Collescipoli, il Bac apre le porte alla ‘Pietà’ di Filippo Tincolini: Siamo pronti ad accoglierla per esporla accanto a ‘Vox Mundi; Collescipoli abbraccia la Pietà: Il Bac è pronto a ospitare l’opera; Collescipoli abbraccia la Pietà | Il Bac è pronto a ospitare l’opera. Collescipoli abbraccia la Pietà: Il Bac è pronto a ospitare l’operaRifiutata dalle grandi città, la scultura-simbolo di Filippo Tincolini trova le porte aperte nel borgo ... msn.com L’opera in marmo dello scultore Filippo Tincolini Ispirata dalla foto scattata nella Striscia di Gaza e vincitrice del World Press Photo 2024. Il Campidoglio assicura attenzione al progetto. “Porte aperte” anche da altre città e piccoli borghi Leggi l'articolo #Piet - facebook.com facebook La foto di Mohammed Salem, vincitrice del Word Press Photo 2024 e ha ispirato la scultura di Filippo Tincolini. x.com