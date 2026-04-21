Collegamenti diretti con metro treno e bus

Il Salone è facilmente accessibile grazie a collegamenti diretti con la metropolitana, i treni e gli autobus. La fermata della Linea M1 Rossa si trova vicino all’ingresso principale, mentre diverse linee di treni ad alta velocità e suburbani fermano alla stazione di Rho Fiera, collegata anche ai servizi aeroportuali. Questi collegamenti permettono di raggiungere l’evento con facilità e senza l’uso di veicoli privati.

Il Salone è facilmente raggiungibile in modo sostenibile con i mezzi pubblici ( Metropolitana Linea M1 Rossa, fermata Rho Fiera Milano), collegamenti aeroportuali e tramite treni ad alta velocità e suburbani che fermano direttamente alla stazione ferroviaria di Rho Fiera. Per chi arriva in auto, sono disponibili parcheggi adiacenti al quartiere fieristico. Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia, sarà treno ufficiale del Salone 2026. Grazie all’offerta speciale chi sceglierà di spostarsi con le Frecce per recarsi a Milano, potrà viaggiare con sconti fino al 75% sul prezzo base del biglietto, utilizzando il codice ’SALONEMOBILE’ in fase di acquisto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Collegamenti diretti con metro, treno e bus Moving to France Explore Europe with Ease! Notizie correlate Treno contro autobus a Sutri vicino Viterbo, ci sono feriti: a bordo del bus anche ragazzi diretti a scuolaIncidente a Sutri, vicino Viterbo, dove un autobus di linea si è scontrato con un treno vicino a un passaggio a livello: almeno cinque i feriti. Leggi anche: Finnair atterra a Firenze: nuovi collegamenti diretti con Helsinki Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sciopero metro Londra aprile 2026: guida per italiani; Frah Quintale il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma: scaletta e viabilità - Radio Globo; Metro C, pubblicato il primo notiziario cantieri della tratta Venezia–Mazzini: lavori in corso nel Centro storico. San Giovanni, il mistero del tunnel che collega la metro A con la metro C: esiste ma non si può utilizzareRimarrà chiuso ancora per chissà quanto tempo il collegamento diretto tra le stazioni della metro A e C a San Giovanni. Uno scalo che continuerà ad essere, quindi, un nodo di scambio a metà. Dopo ... romatoday.it In vista dell’estate, le FFS propongono nuove mete verso alcune città europee. Dalla Svizzera sarà infatti possibile raggiungerle con collegamenti ferroviari diretti l’Italia, la Francia, la Germania e l’Austria. Dal 30 maggio al 4 ottobre 2026 sarà operativo un nuo - facebook.com facebook Giornata critica per i collegamenti ferroviari tra Roma e Firenze, con la circolazione sospesa sull’alta velocità e fortemente rallentata sulla linea convenzionale. I disagi sono legati sia ai lavori per l’attivazione del sistema ERTMS sia a un guasto tecnico nei pr x.com