A Sutri, vicino Viterbo, un autobus di linea si è scontrato con un treno. A bordo del bus c'erano anche alcuni ragazzi diretti a scuola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti, mentre le forze dell'ordine stanno gestendo la situazione. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente a Sutri, vicino Viterbo, dove un autobus di linea si è scontrato con un treno vicino a un passaggio a livello: almeno cinque i feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Treno contro autobus a Sutri vicino Viterbo, ci sono feriti: a bordo del bus anche ragazzi diretti a scuola

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