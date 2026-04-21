Click day per il voucher da 1.200 euro per i bambini il sito non regge | genitori arrabbiatissimi attacco hacker o disorganizzazione?

Alle 12 di oggi, 21 aprile, è iniziato il click day per ottenere il voucher da 1.200 euro destinato ai bambini, ma il sito ha subito gravissimi malfunzionamenti, riproponendo problemi già riscontrati lo scorso anno. Molti genitori si sono trovati di fronte a difficoltà tecniche e code infinite, mentre alcuni ipotizzano che si possa trattare di un attacco hacker oppure di una disorganizzazione nell'organizzazione dell'evento online.

Stessa modalità, stessi problemi dello scorso anno. Non hanno stupito quasi nessuno i gravissimi malfunzionamenti al sito Internet a cui, dalle 12 di oggi, 21 aprile, era stato chiesto alle famiglie piemontesi di accedere in massa per richiedere i voucher del bonus Vesta, messi a disposizione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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