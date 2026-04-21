Claudia Frizzarin consegnato il sigillo in sua memoria alla famiglia

Nella giornata del 20 aprile, durante la riunione del Consiglio Comunale tenutasi nella Sala Consiglio di Palazzo Moroni, è stato consegnato il sigillo in bronzo in memoria di Claudia Frizzarin alla famiglia. La cerimonia si è svolta all'inizio dei lavori dell'assemblea.

È stato consegnato il sigillo in bronzo alla memoria di Claudia Frizzarin. La cerimonia è avvenuta ieri, 20 aprile, nella Sala Consiglio di Palazzo Moroni, all’apertura dei lavori del Consiglio Comunale. A ricevere l'opera la mamma di Claudia, Nadia Nosarini, insieme a papà Tiziano e alla sorella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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