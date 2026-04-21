' Città dei supermercati' caccia al cliente | le fette di mercato a Forlì chi domina e chi rincorre

A Forlì, le cassette postali sono spesso sommerse da volantini pubblicitari di vari supermercati, che cercano di attirare clienti con offerte e promozioni. La città vede una forte presenza di insegne di grandi catene commerciali, che occupano quote di mercato significative. Alcuni punti vendita sono più diffusi e consolidati, mentre altri cercano di espandersi o mantenere la propria posizione in un mercato molto competitivo.

Aprire la cassetta della posta, a Forlì, significa spesso essere travolti da una valanga di carta colorata. Volantini su volantini che promettono il sottocosto perfetto, il "prendi 2 paghi 1" imperdibile o i punti da accumulare per sconti o premi da ritirare. Non è un caso: come già analizzato in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Le regioni italiane preferite dai turisti stranieri: chi domina il mercatoIl turismo internazionale continua a rafforzare il ruolo dell’Italia tra le principali destinazioni mondiali scelte dai turisti stranieri. Supermercati a Pasqua e Pasquetta, chi chiude e chi resta aperto. Sindacati annunciano scioperoIn occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta 2026, Filcams Cgil Toscana e Uiltucs Toscana proclamano l’astensione dal lavoro e lo sciopero per... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: 'Città dei supermercati', caccia al cliente: le fette di mercato a Forlì, chi domina e chi rincorre; COMMERCIO: COLDIRETTI PUGLIA, 2 CONSUMATORI SU 3 A CACCIA DI ‘CIBO CONTADINO. Ragusa. Campo e Hassen: Da città Unesco a città dei supermercatiRagusa, 15 aprile 2026 - Ragusa: Da città dell'UNESCO a città dei supermercati. Fino a qualche anno fa, il capoluogo ibleo veniva pubblicizzato come la ... radiortm.it Ravenna, la città dei supermercati: in 10 anni edificati 25mila mq. Come il paese di ClasseRavenna, 6 febbraio 2026 – Negli ultimi dieci anni a Ravenna sono state edificate almeno 25.000 mq di nuove superfici commerciali: in termini di paragone, corrispondono alle dimensioni di circa due ... ilrestodelcarlino.it Auguri Roma, anche con tutte le tue complicazioni e contraddizioni, per noi rimani la città più bella del mondo. - facebook.com facebook In ogni città dell'Italia e dell'estero, dove la portavano le sue tournées, ella amava indugiarsi nei musei, nelle chiese, e visitare le curiosità più interessanti. #CesareLevi. Nel 1924 moriva #EleonoraDuse, tra le più importanti artiste di fine '800 inizi del '900. #21 x.com