Citadel 2 | una nuova squadra in azione nel trailer

Dal 6 maggio sarà disponibile su Prime Video la seconda stagione di Citadel 2, la serie prodotta dai fratelli Russo e distribuita da Amazon. Un nuovo capitolo che vede una squadra di personaggi impegnata in avventure e azioni varie. Il trailer promozionale è stato diffuso nelle ultime settimane, anticipando l’arrivo della stagione. La produzione ha coinvolto un cast internazionale e un team di autori e registi di rilievo.

Dal 6 maggio arriverà in streaming su Prime Video la seconda stagione della serie targata Amazon prodotta dai fratelli Russo. Amazon ha annunciato la data di uscita della stagione 2 della serie Citadel condividendone il trailer. L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 6 maggio, giorno in cui ritornerà sugli schermi il progetto prodotto dai fratelli Russo. Cosa anticipa il trailer di Citadel 2 Nel trailer dei nuovi episodi di Citadel si vede Bernard Orlick, interpretato da Stanley Tucci, riunire il suo vecchio team, ricordando inoltre a Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), che Mason Kane (Richard Madden) è incredibilmente bravo a uccidere.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Citadel 2: una nuova squadra in azione nel trailer IRON ASCENSION GAME TRAILER MY VIDEOGAME IDEA Notizie correlate Marshals: A Yellowstone Story | Kayce Dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serieL’universo creato da Taylor Sheridan si arricchisce di un nuovo, intenso capitolo. Jack Ryan ritorna in azione: John Krasinski alle prese con una pericolosa missione nel trailer di Ghost WarIl film che prosegue la storia ispirata ai romanzi di Tom Clancy raccontata nella serie tv targata Amazon arriverà prossimamente sugli schermi. Contenuti e approfondimenti Citadel 2: una nuova squadra in azione nel trailerDal 6 maggio arriverà in streaming su Prime Video la seconda stagione della serie targata Amazon prodotta dai fratelli Russo. movieplayer.it Citadel 2 arriva il 6 maggio su Prime Video. Il trailerPrime Video ha svelato il trailer ufficiale e la data di uscita della seconda stagione di Citadel. Tutti i sette episodi dell’emozionante spy serie saranno disponibili da mercoledì 6 maggio 2026, in ... sorrisi.com