Cimitero di Cattolica parte l’ultimo stralcio di lavori | investimento da 150 mila euro

Nel cimitero comunale di Cattolica sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria previsti per il 2026. Dopo il rifacimento della copertura all’ingresso, si sono avviati interventi per preservare le strutture, con un investimento di circa 150 mila euro. Questi lavori rappresentano l’ultima fase di interventi programmati per migliorare sicurezza e decoro del sito.

Dopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, al via i primi interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di Cattolica programmati per il 2026 con l’obiettivo di preservare le strutture e garantire sicurezza e decoro. I lavori riguardano in modo diffuso diverse.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Riqualificazione al Cimitero urbano. Investimento da 330 mila euroSono iniziati i lavori di riqualificazione al Cimitero urbano: un investimento da 330 mila euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cimitero di Cattolica, parte l’ultimo stralcio di lavori: investimento da 150 mila euro; Chiesa Cattolica - UN MONUMENTO FUNERARIO DEDICATO A MONSIGNOR GAETANO LUCIANO. L’opera è stata realizzato lungo il viale centrale del cimitero; Il ricordo di Laura Sambucco. Oltre 70 anni fa battevo a macchina i testi per la Vita Cattolica; Santo del giorno 14 Aprile 2026 Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, martiri. Cattolica, lavori in corso al Cimitero comunaleDopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, al via da oggi i primi interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di ... chiamamicitta.it UN MONUMENTO FUNERARIO DEDICATO A MONSIGNOR GAETANO LUCIANO. L’opera è stata realizzato lungo il viale centrale del cimitero Chiesa CattolicaDomenica 19 aprile, alle 16.30, sarà benedetto nel cimitero comunale il monumento funerario dedicato a Monsignor Gaetano Luciano, morto l’11 febbraio 2024 e che ha guidato la parrocchia di San ... realtasannita.it Nuovo richiesta per CIN al comune di Cattolica. Con la nuova legge emilia romagna 12/2025 (cambio d'uso da residenziale al turistico) c'è anche necessità di avere un proprio parcheggio. Palazzina al centro, ci sono solo strisce blu. Risposta: posso acquistar - facebook.com facebook