Cicloni extratropicali via libera dalla giunta alla proposta di dichiarazione di calamità naturale

La giunta regionale ha approvato la richiesta di dichiarare lo stato di calamità naturale a causa dei cicloni extratropicali che hanno colpito la Sicilia tra il 17 gennaio e il 17 febbraio di quest'anno. La proposta si basa su i danni provocati dagli eventi atmosferici in quel periodo. La decisione è stata presa durante una riunione ufficiale, in seguito alla presentazione dei dati raccolti sulle conseguenze delle perturbazioni.

Via libera dalla giunta regionale alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti sulla Sicilia dal 17 gennaio al 17 febbraio di quest'anno. "Il governo regionale – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – è al fianco.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Aggiornamento allerta meteo e richiesta stato di calamità naturaleIl Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, alla luce del nuovo bollettino meteo regionale n. Alluvioni di ottobre 2025 nel Brindisino: riconosciuta la calamità naturaleOSTUNI - È stato ufficialmente riconosciuto lo stato di calamità naturale per le piogge alluvionali verificatesi nei giorni 1 e 2 ottobre 2025 che...