Ciclone Harry Giuseppe Lombardo | Bene la declaratoria ma resta il rammarico per il tempo perso

Il gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia ha espresso soddisfazione per l’approvazione della declaratoria di calamità naturale in agricoltura, approvata dalla Giunta regionale. La dichiarazione riguarda specificamente il settore agrumicolo, che ha subito danni a seguito del passaggio del ciclone Harry. Giuseppe Lombardo ha commentato l’evento, sottolineando che, se da un lato si tratta di un risultato positivo, dall’altro resta il rammarico per il tempo perso.

Il gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana esprime compiacimento per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della declaratoria di calamità naturale in agricoltura, con particolare riferimento al comparto agrumicolo, gravemente colpito dal passaggio del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ciclone Harry, Schlein attacca il governo: “Va bene Sanremo... ma il Sud aspetta risposte”«Mi chiedo se oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini , dopo aver passato il fine settimana a occuparsi della scaletta del Festival di Sanremo, trovino... Mondello, Meli: “Bene la programmazione degli interventi sul lungomare dopo il Ciclone Harry”La consigliera comunale Caterina Meli interviene in merito alle attività programmate dall’amministrazione comunale per il ripristino delle condizioni... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Furci Siculo, sopralluogo dell’Assessore Savarino dopo Harry. Il commento del sindaco Francilia – VIDEO; Maltempo e frane, indagini su Niscemi: indagati Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani. Danni ciclone Harry, l’assessore regionale Giusi Savarino incontra i sindaci Lo Giudice (S.Teresa) Francilia (Furci) e Lombardo (Roccalumera)Sono già stati completati i numerosi interventi di somma urgenza avviati sulle coste della Sicilia orientale, nelle zone maggiormente colpite dalla violenza del Ciclone Harry, tra cui Roccalumera, Fur ... gazzettajonica.it Ciclone Harry travolge le coste del sud, il balneare Giuseppe Ferrara: «Danni per 80mila euro, in 60 anni mai viste onde così»Spiagge devastate, stabilimenti e strade distrutti, onde oltre i 3 metri. Il sud Italia è in ginocchio per il ciclone Harry, un fenomeno che è stato definito dai meteorologi come un medicane un ... ilmessaggero.it CICLONE HARRY, VIA LIBERA DELLA CAMERA ALLA DEROGA SUL DURC: OK A MISURE PER LE IMPRESE COLPITE DAL MALTEMPO Passaggio decisivo a Montecitorio per il sostegno alle imprese danneggiate dal ciclone Harry. La Camera dei deputat - facebook.com facebook