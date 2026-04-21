Ciclo di film per esplorare umanità e malesseri attraverso la medicina

Il cineforum “Visioni etiche. Esplorare la condizione umana” continua con una serie di film dedicati a riflettere su temi legati alla medicina, alla salute e alle difficoltà che affliggono le persone. L'iniziativa, promossa da una professionista del settore, propone incontri in cui vengono analizzati storie e situazioni che mostrano aspetti della vita legati alla cura e al disagio fisico e psicologico. La rassegna si svolge in diversi appuntamenti, offrendo uno sguardo approfondito sulla complessità dell'esperienza umana.

Prosegue il cineforum “Visioni etiche. Esplorare la condizione umana“ organizzato dalla dottoressa Maria Teresa D’Agostino, per l’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza - OMCeOMB, in collaborazione con Capitol Anteo spazioCinema Monza, che continua a registrare un significativo successo di pubblico. Dopo le prime tre pellicole che hanno inaugurato il secondo anno della rassegna monzese, domani sera alle 20.45 parte un nuovo ciclo di proiezioni, con “La riunione di condominio“ (2025, Spagna) di Santiago Requejo, pellicola che, partendo da una riunione condominiale, fa emergere paure, pregiudizi e tensioni latenti nei confronti di un nuovo inquilino con problemi psichici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclo di film per esplorare umanità e malesseri attraverso la medicina Notizie correlate Migrazione e umanità in scena: “La Zattera” al Gambaro racconta fragilità e speranza attraverso l’esperienza teatrale.Domenica 22 febbraio, alle ore 18:30, il Teatro Gambaro di San Fili accoglierà “La Zattera”, un’opera diretta da Francesca Manna che si preannuncia... Un ciclo di incontri sulla "medicina giusta" con esperti e sportivi, tra gli ospiti anche Andrea DallavalleTornano “I Mercoledì della Medicina”: cinque appuntamenti tra aprile e giugno per promuovere una medicina appropriata, basata sulle prove... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un ciclo di film sull'uomo più affascinante di Hollywood: in tv arriva American Gere; KINO! Il cinema tedesco dagli anni ’60 a oggi; Cinema e Medicina: un Master universitario per studiare la malattia anche attraverso le emozioni; Ultimo ciclo di film al cinema Moderno di Castel Bolognese. Iris, un ciclo di film per CannesUna selezione di film che hanno legato la loro storia all'importante rassegna della Costa Azzurra e che hanno fatto grande il cinema mondiale. Si chiama Iris a Cannes ed è la proposta del canale free ... tgcom24.mediaset.it Nuovo ciclo di film per il Circolo del Cinema al CentraleLe proiezioni primaverili aperte da 'Il filo del ricatto' di Gus Van Sant, poi tanti titoli interessanti da tutto il mondo ... luccaindiretta.it POZZUOLI 2050 – PROSSIMI INCONTRI PUBBLICI SUL PUC Prosegue il ciclo di incontri “Pozzuoli 2050 – Piano Urbanistico Comunale (PUC)”, un percorso aperto alla città per accompagnare i cittadini nella presentazione delle osservazioni al Piano. Pr - facebook.com facebook Torna anche nel 2026 il ciclo di #webinar della Scuola per l’Ambiente di #ArpaFVG, dedicati alle tematiche ambientali e rivolto a enti pubblici, professionisti, imprese e cittadini interessati. Per info, programma e modalità di iscrizione bit.ly/4ct1BZA x.com