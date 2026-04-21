Brigitte Nielsen è nata da genitori di nome Svend e Hanne. Suo padre, Svend Nielsen, era ingegnere e è deceduto nel 1999. La madre, Hanne, ha lavorato come bibliotecaria durante la sua vita. Non ci sono ulteriori dettagli pubblici sulla famiglia o sulla vita personale dei genitori.

I genitori di Brigitte Nielsen si chiamano Svend e Hanne. Il padre Svend Nielsen ha svolto la professione di ingegnere; è noto che è venuto a mancare nel 1999, la madre della Nielsen, si chiama Hanne e nel corso della sua vita ha svolto la professione di bibliotecaria. Come suo marito ha un background personale e professionale legato alle proprie origini danesi. La coppia ha vissuto stabilmente a Rødovre, sobborgo a ovest di Copenaghen, luogo in cui sono cresciuti i due figli: Brigitte, nata il 15 luglio 1963 a Rødovre, e Jan, nato nel 1965. La casa di Rødovre è descritta come il centro della vita familiare, un ambiente dove si sono consolidate abitudini e legami.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Brigitte Nielsen, Svend e Hanne

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