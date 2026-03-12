Chi è l’uomo che ha conquistato Alessia Marcuzzi?

Durante un fine settimana, i fotografi hanno sorpreso Alessia Marcuzzi in compagnia di un uomo descritto come un affascinante manager. La conduttrice, nota per il suo ruolo in televisione, è stata vista in atteggiamenti complici con questa persona, segnando così una nuova fase nella sua vita sentimentale. La presenza di entrambi è stata documentata in diverse occasioni pubbliche.

La celebre conduttrice è stata sorpresa dai fotografi in compagnia di un affascinante manager durante un weekend magico che conferma la nascita del nuovo amore di Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore e lo presenta al mondo, senza proclami ma con la naturalezza di una passeggiata tra le calli di Venezia. La conduttrice romana è stata paparazzata in laguna accanto a Tiago Schietti, imprenditore brasiliano di origini italiane che nelle ultime settimane avrebbe conquistato il suo cuore. Le fotografie raccontano un fine settimana romantico vissuto alla luce del sole: mani intrecciate, sguardi complici e baci scambiati senza alcun... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

