CEV Cup Piacenza sogna il primo trofeo europeo | finale di ritorno live su Sky
Piacenza si prepara alla finale di ritorno della CEV Cup maschile, trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo aver vinto 3-0 nella partita d’andata contro la squadra di Luneburg, i biancorossi cercano il primo trofeo europeo. La sfida si svolgerà in casa e, con due set necessari, potrebbe consegnare loro un risultato storico nel volley continentale.
I biancorossi difendono il 3-0 dell’andata contro Luneburg: bastano due set per scrivere la storia. Il volley europeo è protagonista su Sky Sport e in streaming su NOW con la finale di ritorno della CEV Cup maschile. Mercoledì 22 aprile alle ore 20, la Gas Sales Bluenergy Piacenza scenderà in campo al PalabancaSport contro i tedeschi dello SVG Luneburg con l’obiettivo di conquistare il primo trofeo continentale della propria storia. La formazione guidata da Dante Boninfante parte dal prezioso vantaggio maturato nella gara d’andata, chiusa con un netto 3-0 in appena 81 minuti. Un risultato che mette Piacenza in una posizione favorevole: basterà vincere due set per assicurarsi la coppa.🔗 Leggi su Sportface.it
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