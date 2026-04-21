C’è il progetto Artemisia | Contrasto alla violenza e tutela della salute

È stato avviato il progetto Artemisia, dedicato al contrasto alla violenza e alla tutela della salute. Il progetto mira a migliorare l’accesso ai servizi sanitari per le persone coinvolte in situazioni di violenza, attraverso l’attivazione di percorsi specifici e il potenziamento delle strutture di assistenza. La sua implementazione prevede inoltre collaborazioni tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo di offrire supporto e risposte immediate a chi ne ha bisogno.

Si chiama progetto “Artemisia“. Nasce con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi sanitari territoriali del Comune di Perugia, con particolare attenzione alla salute ginecologica e al benessere sessuale, promuovendo inclusione e parità di genere e garantendo servizi accessibili a tutte le persone, senza discriminazioni. Particolare attenzione è rivolta alla tutela dei soggetti più fragili, tra cui donne in condizioni di vulnerabilità legata alla malattia, giovani e persone in difficoltà economiche e sociali. Tra le principali attività in programma l’attivazione di percorsi di approfondimento rivolti a farmaciste e farmacisti,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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