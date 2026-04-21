Cassa integrazione in calo a Bergamo | 3,6 milioni di ore autorizzate coinvolti più di 7mila lavoratori
Nel primo trimestre del 2026 a Bergamo sono state autorizzate circa 3,6 milioni di ore di cassa integrazione, coinvolgendo oltre 7.000 lavoratori. Nel frattempo, la regione Lombardia ha visto un incremento del 71,1% nelle ore di cassa straordinaria, passando da 7,4 milioni a 12,7 milioni di ore autorizzate nello stesso periodo. Questi dati riflettono un aumento significativo delle richieste di sostegno occupazionale.
Esplode la cassa straordinaria in Lombardia nel primo trimestre 2026 in Lombardia che fa registrare un aumento del 71,1%, passando da 7,4 milioni a 12,7 milioni di ore autorizzate. È questo il dato che emerge con forza dal 2° Rapporto UIL Lombardia e UIL Milano sulla cassa integrazione gennaio-marzo 20252026. Complessivamente le ore di cassa scendono del 4,0% rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da 28,9 milioni a 27,8 milioni, Va evidenziato che la cassa straordinaria viene normalmente utilizzata nelle situazioni di crisi aziendale, riorganizzazione, riconversione produttiva. Per questo la sua crescita in Lombardia rappresenta, un campanello d’allarme molto serio sullo stato di salute del sistema produttivo regionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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