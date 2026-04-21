Caso Pietrobono il Tribunale ha deciso e la scuola media finisce all' asta tra qualche mese

Il Tribunale ha stabilito la vendita all'asta della scuola media coinvolta nel caso “Pietrobono”, con la procedura prevista tra alcuni mesi. Questa decisione apre un capitolo importante per la gestione degli edifici scolastici nel territorio, generando una situazione di grande attesa per le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, considerando le implicazioni che potrebbe avere sulla rete scolastica locale.

Un paradosso burocratico e legale che si trasforma in un vero e proprio terremoto per l'edilizia scolastica del capoluogo. La scuola media a indirizzo musicale "Pietrobono" di Frosinone, istituto che ospita circa 500 studenti distribuiti in 21 classi, finirà all'asta. Lo ha stabilito il Giudice.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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