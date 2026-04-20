Scuola media di Frosinone all’asta il 7 ottobre per mancato esproprio Affitto mensile per chiudere l’anno scolastico

Il tribunale di Frosinone ha deciso di mettere all’asta l’edificio che ospita una scuola media a indirizzo musicale, frequentata da circa 500 studenti distribuiti in 21 classi. La vendita si terrà il 7 ottobre a causa di un mancato esproprio. Nel frattempo, è stato stabilito un affitto temporaneo per consentire la chiusura dell’anno scolastico.

Il tribunale di Frosinone ha stabilito la vendita all'asta dell'edificio che ospita una scuola media a indirizzo musicale, attualmente frequentata da circa 500 studenti divisi in 21 classi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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