Nella notte di lunedì 20 aprile, alcuni attivisti del collettivo Centopercentoanimalisti hanno portato a termine un'azione presso il Casteller, dove si trova l'orso M49. Durante il blitz sono state lanciate carta igienica sul cancello e sono stati usati fumogeni rossi, accompagnati da un grido di protesta che chiedeva la libertà per l’orso Papillon. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o interventi delle forze dell’ordine.

Carta igienica sul cancello, fumogeni rossi e un grido: “Libertà per l’orso Papillon”. È questo il bilancio del blitz notturno avvenuto ieri, lunedì 20 aprile, da parte di alcuni militanti del collettivo Centopercentoanimalisti in quel del Casteller, dove è notoriamente rinchiuso l’orso M49.Torna.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Temi più discussi: Trento, carta igienica e fumogeni al Casteller: l'ultimo blitz per l'orso M49; BLITZ NOTTURNO AL CASTELLER: CARTA IGIENICA E FUMOGENI PER L’ORSO PAPILLON; MOVIMENTO CENTO PER CENTO ANIMALISTI * TRENTO - ORSO M49: DA 6 ANNI RECLUSO AL CASTELLER, CARTA IGIENICA E FUMOGENI PER FAR SENTIRE LA NOSTRA PRESENZA; Animalisti (tre) al Casteller per chiedere la liberazione dell'orso M49.

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