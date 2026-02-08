La Juventus lavora per portare Bernardo Silva in maglia bianconera. Secondo le ultime voci, l’obiettivo di Elkann e della dirigenza è chiudere presto l’affare con il Manchester City. Comolli si è già messo in moto per convincere il giocatore a trasferirsi a Torino, sperando di rafforzare il reparto offensivo della squadra. Nei prossimi giorni, si attendono aggiornamenti sui dettagli dell’operazione.

. Alla Continassa si sogna il portoghese del City. La Juventus inaugura un nuovo corso all’insegna delle grandi ambizioni, con il rinnovo di Kenan Yildiz a fare da pietra angolare del progetto firmato Elkann. A sancire questa fase è Damien Comolli, che ha espresso la visione societaria con parole chiare: « Vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita. Yildiz è una stella del calcio. Il rinnovo di Kenan è il primo passo di un percorso, non sarà l’unico ». Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Queste dichiarazioni rappresentano un forte segnale di stabilità, gradito sia alla tifoseria che a Luciano Spalletti, il quale, nonostante il contratto in scadenza a giugno, traccia già la rotta per il futuro: « Una delle migliori qualità di un allenatore è quella di farsi comprare i calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, è lui il prossimo colpo nel disegno di Elkann? Comolli vuole portarlo a Torino

Approfondimenti su Bernardo Silva Juve

La Juventus ha preso una decisione riguardo al trasferimento di Bernardo Silva, facendo chiarezza sulla posizione di Comolli e sulle possibilità di ingaggiarlo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bernardo Silva Juve

Argomenti discussi: La Juve punta ai parametri zero per giugno: Celik, Senesi e Bernardo Silva; Juve-Bernardo Silva, Milan su Vlahovic e Lang ? Conte: le news di oggi ?; Bernardo Silva ha deciso di lasciare il Manchester City: l'anticipazione dell'esperto di mercato; Svolta Juve, in estate acquisti da Scudetto: tutti i nomi per il grande salto.

I parametri zero che fanno gola alla Juve: il sogno Bernardo Silva, Senesi e ÇelikAlla Continassa si lavora già con largo anticipo sulle occasioni a parametro zero, le possibili strategie bianconere per rinforzare la rosa. europacalcio.it

Bernardo Silva, c’è una favoritaBarcellona, rinascita con Flick: Bernardo Silva torna un obiettivo concreto Dopo aver attraversato una fase sportiva ed economica estremamente delicata, ... tuttojuve.com

#BernardoSilva La #Juve valuta la prima mossa x.com

Bernardo Silva La Juve valuta la prima mossa facebook