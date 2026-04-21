Nella capitale si registra un clima di incertezza dopo le recenti decisioni sulla panchina della squadra di calcio. L’allenatore è stato esonerato, seguendo le orme di altri tecnici precedenti, mentre la squadra si trova a cinque punti dal quarto posto in classifica. La disputa tra l’allenatore e il direttore sportivo ha portato a tensioni che potrebbero influenzare le prossime partite e la posizione in campionato.

Lontano cinque punti, il quarto posto è diventato anche quest’anno una chimera quasi irraggiungibile per la Roma. Il pareggio contro l’Atalanta ha fatto praticamente scorrere i titoli di coda sulle ambizioni Champions dei giallorossi, alle prese anche con la rottura totale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Uno scenario che, accompagnato anche da un rendimento a dir poco scadente nell’ultimo trimestre, secondo Radio Radio potrebbe portare anche ad un clamoroso esonero di Gasp prima della fine del campionato. È questo l’incredibile scenario tratteggiato da Ilario Di Giovambattista durante la trasmissione mattutina. “Io non escludo che nel momento in cui si capisce che la Roma non può andare in Champions aritmeticamente Gasperini venga esonerato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Caos Roma: “Gasperini esonerato come Mou e De Rossi”

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