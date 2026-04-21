Cannabis terapeutica in ospedale | al Policlinico attivo il laboratorio ecco come cambia la cura del dolore

Al Policlinico di Messina è stato attivato un nuovo laboratorio galenico dedicato alla preparazione della cannabis terapeutica. La struttura permette di personalizzare i trattamenti per la gestione del dolore, offrendo un’opzione terapeutica che si aggiunge alle pratiche già in uso. Questa innovazione mira a migliorare le cure e a rispondere alle esigenze di pazienti che necessitano di terapie su misura. La presenza del laboratorio rappresenta un passo importante nel settore della medicina personalizzata.

Un nuovo passo nella medicina personalizzata arriva dal Policlinicodi Messina, dove è stato attivato il laboratorio galenico dedicato alla preparazione della cannabis terapeutica. Una struttura che ha già consentito le prime somministrazioni a pazienti ricoverati selezionati, aprendo a un modello.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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