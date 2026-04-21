Cane travolto e ucciso scovata l’auto Chi era alla guida? Il cerchio si stringe
Dopo diversi giorni di indagini, le forze dell’ordine hanno identificato il veicolo coinvolto nell’investimento di un cane avvenuto all’inizio di aprile tra le zone Marchionna e Pace ad Arezzo. La polizia ha rintracciato il proprietario dell’auto, che ora sarà chiamato a rispondere dei fatti. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona, mentre le autorità continuano le verifiche sul caso.
Arezzo, 21 aprile 2026 – La svolta è arrivata dopo giorni di indagini serrate: è stata individuata l’auto e il suo proprietario coinvolti nell’investimento di Choco, il cane di Leonardo Magi, avvenuto all’inizio di aprile tra la Marchionna e la Pace ad Arezzo. Gli investigatori della Squadra mobile, attraverso un lavoro meticoloso, sono riusciti a risalire al veicolo, una jeep Suzuki, che sarebbe stato condotto da un uomo residente in zona. A breve il conducente sarà ascoltato dagli inquirenti, in attesa del nulla osta del pubblico ministero che coordina l’indagine. Un passaggio ritenuto decisivo per chiarire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.🔗 Leggi su Lanazione.it
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"CHOCO: TROVATA L'AUTO CHE LO HA INVESTITO L'auto che lo scorso 6 aprile ha travolto e ucciso il cane Choco è stata individuata. https://www.sr71.it/2026/04/20/arezzo-trovata-lauto-che-ha-investito-choco-in-via-dellacropoli/" - facebook.com facebook