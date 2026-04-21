Dopo diversi giorni di indagini, le forze dell’ordine hanno identificato il veicolo coinvolto nell’investimento di un cane avvenuto all’inizio di aprile tra le zone Marchionna e Pace ad Arezzo. La polizia ha rintracciato il proprietario dell’auto, che ora sarà chiamato a rispondere dei fatti. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona, mentre le autorità continuano le verifiche sul caso.

Arezzo, 21 aprile 2026 – La svolta è arrivata dopo giorni di indagini serrate: è stata individuata l’auto e il suo proprietario coinvolti nell’investimento di Choco, il cane di Leonardo Magi, avvenuto all’inizio di aprile tra la Marchionna e la Pace ad Arezzo. Gli investigatori della Squadra mobile, attraverso un lavoro meticoloso, sono riusciti a risalire al veicolo, una jeep Suzuki, che sarebbe stato condotto da un uomo residente in zona. A breve il conducente sarà ascoltato dagli inquirenti, in attesa del nulla osta del pubblico ministero che coordina l’indagine. Un passaggio ritenuto decisivo per chiarire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cane travolto e ucciso, scovata l’auto. Chi era alla guida? Il cerchio si stringe

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"CHOCO: TROVATA L'AUTO CHE LO HA INVESTITO L'auto che lo scorso 6 aprile ha travolto e ucciso il cane Choco è stata individuata. https://www.sr71.it/2026/04/20/arezzo-trovata-lauto-che-ha-investito-choco-in-via-dellacropoli/" - facebook.com facebook