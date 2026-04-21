Belen è tornata in televisione su Canale 5, dove non si vedeva da un po’ di tempo. La showgirl argentina è stata ospite di programmi e condurrà la nuova stagione de “L’Isola dei Famosi”. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, segnando un ritorno importante per lei nel panorama televisivo italiano.

Belen è tornata. La showgirl argentina era da un po’ finita nell’ombra, non del gossip dove regna incontrastata ma in televisione, soprattutto su Canale 5. Fuori dall’ammiraglia Mediaset dopo la fine della conduzione delle Iene e di Tu Sì Que Vales, pareva per Belen Rodriguez esserci concluso il lungo sodalizio con l’impero tv della famiglia Berlusconi. L’ospitata, brevissima ma non passata inosservata, al Festival di Sanremo ha sbloccato le cose. Da qui il rientro in grande stile a “casa”, a Canale 5. Prima dagli Amici di Maria De Filippi, poi da Pio e Amedeo. Icona sexy intramontabile, ha fatto girare la testa a molti volti celebri dello spettacolo, a partire da Stefano De Martino, il re dei giovani conduttori italiani.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: BELEN SUPERSTAR TRA OSPITATE E LA CONDUZIONE DELLA NUOVA ISOLA

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