Camminare a passo svelto o fare le scale così cala il rischio di 8 malattie

Uno studio recente evidenzia come brevi sessioni di attività fisica intensa, come salire le scale o camminare rapidamente, possano ridurre significativamente il rischio di sviluppare diverse malattie. Tra queste ci sono l’artrite, l’infarto e la demenza. Basta dedicare pochi minuti al giorno a queste attività per ottenere benefici evidenti per la salute. I ricercatori sottolineano l’efficacia di questi comportamenti quotidiani nel prevenire patologie gravi.

(Adnkronos) – Salire le scale, camminare a passo svelto, correre per prendere l'autobus. Pochi minuti di attività fisica intensa al giorno bastano per ridurre in misura significativa il rischio di sviluppare diverse gravi malattie: dall'artrite all'infarto, fino alla demenza. E' la ricetta contenuta in uno studio pubblicato sull'European Heart Journal. I ricercatori hanno analizzato i dati di quasi 96.000 persone. Hanno confrontato i livelli complessivi di attività fisica con la quantità di attività intensa svolta da ogni individuo. Quindi, hanno monitorato il rischio di sviluppare otto gravi malattie nel corso del tempo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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