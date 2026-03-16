Perché i Bassotti non possono fare le scale | cosa c'è di vero e quali sono i rischi per la schiena

I bassotti, grazie alla loro forma corporea, possono salire e scendere le scale, anche se questa attività può comportare rischi per la loro schiena. La conformazione allungata della colonna vertebrale li rende più vulnerabili a problemi spinali rispetto ad altri cani. Nonostante siano in grado di muoversi sulle scale, è importante prestare attenzione ai possibili effetti sulla loro salute.

I Bassotti possono fare le scale, ma la conformazione della loro schiena li rende più soggetti a problemi alla colonna vertebrale. Scale frequenti, sovrappeso e poca muscolatura aumentano i rischi. Rampe, controllo del peso e attenzione ai movimenti aiutano in caso di soggetti con conclamata patologia o in via preventiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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