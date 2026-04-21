Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Como, il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset. Ha parlato dell’obiettivo di conquistare il doppio trofeo e ha commentato il suo gol di testa durante la partita. Calhanoglu ha condiviso i suoi pensieri e le sue emozioni in merito alla prestazione della squadra e al percorso che li attende.

di Giuseppe Colicchia Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Como, il centrocampista dei nerazzurri, Hakan Calhanoglu, ha commentato così la bellissima vittoria in rimonta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. GOL DI TESTA – « In Germania lo avevo già fatto, per fortuna ce lo avevo. Sono contento che abbiamo cambiato la partita ». DIFFICOLTA’ COL COMO – « Si sa già che è sempre difficile contro il Como. Sanno giocare, sappiamo che non è mai facile contro di loro, ma abbiamo fatto il nostro nel secondo tempo ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu a Mediaset: «Obiettivo doblete? È quello che vogliamo! Vi racconto il mio gol di testa»

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