Calciomercato Inter Ausilio accelera | è lui il primo nome per il centrocampo La situazione

L'Inter sta accelerando sul mercato e ha puntato un centrocampista del Como come primo obiettivo. Questa sera, a San Siro, sarà presente per osservare da vicino il giocatore, considerato un elemento chiave per il reparto. La società ha mostrato interesse concreto e sta valutando i prossimi passi per portarlo in nerazzurro. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, con incontri tra le parti in programma.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Perrone del Como sarà l’osservato speciale questa sera a San Siro: è lui il grande obiettivo per il centrocampo. L’ Inter guarda con estremo interesse alla semifinale di stasera contro il Como non solo per il traguardo della finale. Gli occhi della proprietà Oaktree e della dirigenza sono puntati su Máximo Perrone, il giovane talento argentino che sta incantando in cabina di regia e che rappresenta l’obiettivo sensibile per rinforzare il centrocampo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Perrone sfida i nerazzurri a San Siro: Ausilio prende nota. Secondo il Corriere dello Sport, Perrone è ormai un profilo approvato all’unanimità ad Appiano Gentile.🔗 Leggi su Internews24.com

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