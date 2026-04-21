Calciomercato Genoa | offerta per Malinovskyi è in trattative avanzate per trasferirsi a zero in quel club! Cosa sta succedendo

Il Genoa sta lavorando per portare a termine l'acquisto di Malinovskyi, con trattative che sembrano molto avanzate. L’accordo tra le parti si sta sviluppando in queste ore e il trasferimento potrebbe concretizzarsi a parametro zero. La trattativa coinvolge vari dettagli, mentre le parti interessate stanno definendo gli ultimi aspetti prima di ufficializzare l’accordo. Il calciomercato si muove rapidamente e le prossime ore saranno decisive.

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