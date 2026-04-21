Cafu schietto | Caso Gasperini-Ranieri alla Roma? Le polemiche non mi piacciono non sono due ragazzini!

L’ex calciatore Cafu ha commentato le recenti tensioni tra l’allenatore e il direttore sportivo della Roma, sottolineando che le polemiche non gli piacciono e ricordando che non sono due giovani. Cafu, noto per aver giocato con successo sia nella Roma che nel Milan, ha parlato in modo diretto riguardo alla situazione interna alla squadra, senza entrare nel dettaglio delle circostanze specifiche.

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