Burnley-Manchester City mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00 si svolge la partita tra Burnley e Manchester City. La sfida segue la recente vittoria del Manchester City contro l’Arsenal, che ha portato i bookmaker a modificare le quote e a indicare i Citizens come favoriti. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, e le quote per le scommesse sono state aggiornate di conseguenza.

Dopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo, ecco che la squadra di Guardiola va a far vista ad un Burnley virtualmente retrocesso, che da tempo attende solo la conferma aritmetica del suo destino che potrebbe anche arrivare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Manchester City-Newcastle (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSarà il quarto incontro stagionale tra Manchester City e Newcastle, con i Magpies vincitori della sfida di campionato e il City vincitore di entrambe... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Burnley-Manchester City: Guardiola vede la vetta sul campo della penultima di Premier; Calcio in tv: lo spettacolo della Premier League; Burnley v Manchester City LIVE 22/04/2026 | Calcio; Quote scommesse Burnley - Manchester City. Pronostico Burnley-Manchester City: adesso Guardiola ci credeBurnley-Manchester City è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Burnley-Manchester City: Guardiola vede la vetta sul campo della penultima di PremierIl successo con l’Arsenal ha definitivamente riaperto una Premier che solo un mese fa sembrava chiusa a favore dei Gunners. Per il City di Guardiola nell’anticipo sul campo del Burnley c’è la chance d ... gazzetta.it A Hukumance: Matsayin gasar Premier League a yanzu — Manchester City su na da wasa 1 a hannu (vs Burnley) — Arsenal su na da wasanni 5 da suka rage — City kuma suna da wasanni 6 kenan Gasar ta shiga mataki mafi zafi, komai na iya canzaw facebook Ed eccoci qua, finale di Premier League pazzesco! Se Arsenal e Manchester City vincessero le loro partite (5 Arsenal, 6 City) a decidere sarebbe la differenza reti. Ed al momento l'Arsenal ha un solo gol di vantaggio (+37 vs +36). Non solo potrebbe essere un x.com