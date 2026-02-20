Manchester City-Newcastle sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Manchester City ha battuto il Newcastle nel loro ultimo incontro di campionato, mentre i Magpies si sono presi la rivincita nelle semifinali di Coppa di Lega, qualificandosi per la finale contro l'Arsenal. Sabato 21 febbraio 2026 alle 21:00, le due squadre si sfideranno nuovamente in un match che promette spettacolo. Il quarto confronto stagionale tra le due formazioni si svolgerà in un momento di grande tensione, tra entusiasmo e pressione.

Sarà il quarto incontro stagionale tra Manchester City e Newcastle, con i Magpies vincitori della sfida di campionato e il City vincitore di entrambe le semifinali di Coppa di Lega che hanno fruttato ai Citizens la qualificazione alla finale, nella quale affronteranno l'Arsenal il 23 marzo. La squadra di Pep Guardiola è fortemente favorita per realizzare una tripletta.

Manchester City-Newcastle (EFL Cup, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuesta sera il Manchester City cerca di chiudere la qualificazione in Coppa EFL contro il Newcastle.

