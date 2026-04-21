Bournemouth-Leeds mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:00 si affrontano Bournemouth e Leeds in una partita di Premier League. Bournemouth, ottavo in classifica e con gli stessi punti di Chelsea e Brentford, cerca di raggiungere per la prima volta le competizioni europee. Dall’altra parte, il Leeds punta a consolidare la salvezza, obiettivo già in buona parte raggiunto. Le formazioni e le quote di scommessa sono state già rese note.

Le ambizioni di giocare per la prima volta nelle coppe europee del Bournemouth, ottavo nella classifica di Premier League ma con gli stessi punti di Chelsea e Brentford, si scontrano con quelle del Leeds di chiudere la pratica salvezza, peraltro molto ben avviata. I Whites infatti, dopo la vittoria ad Old Trafford alla quale è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bournemouth-Leeds (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha indotto i bookmaker a invertire il ruolo di favorito a favore del Manchester City nella corsa al titolo,... Manchester United-Leeds (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Manchester United è vicino a tornare in Champions League mentre la salvezza del Leeds è certamente possibile ma c’è ancora del lavoro da da fare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: AFC Bournemouth vs Leeds United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 22-04-2026; AFC Bournemouth - Leeds United | pronostico & migliori quote | 22.04.2026; Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi trema; Guida completa alla Premier League 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. Pronostico Bournemouth-Leeds: il nuovo tecnico già studiaBournemouth-Leeds è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Bournemouth vs Leeds – 22 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Bournemouth e Leeds si gioca il 22 Aprile 2026 alle 21:00 al suggestivo Vitality Stadio. Due formazioni che vogliono lasciare ... news-sports.it Yesterday's top match results: Premier League FT: Brentford 0 - 0 Fulham FT: Leeds 3 - 0 Wolves FT: Newcastle 1 - 2 Bournemouth FT: Tottehnham 2 - 2 Brighton FT: Chelsea 0 - 1 Manchester United Bundesliga FT: Leverkusen 1 - 2 Augsburg FT: facebook