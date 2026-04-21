Il comandante della Polizia Provinciale di Bergamo ha dedicato vent’anni al lavoro con i giovani, affrontando temi come il bullismo e il cyberbullismo. Recentemente ha presentato un nuovo libro, descritto come un “diario di viaggio” pensato per ragazzi, genitori ed educatori. In diverse interviste, ha sottolineato l’importanza di mostrare empatia verso i giovani e ha ribadito che la violenza, in ogni forma, non è mai giustificata.

LA STORIA. Il comandante della Polizia Provinciale di Bergamo racconta vent’anni di lavoro con i giovani e presenta il suo nuovo libro: un “diario di viaggio” per ragazzi, genitori ed educatori. «Il bullismo c’è sempre stato», ma oggi a cambiare sono i metodi e il contesto in cui si manifesta. Ne è convinto Matteo Copia, comandante della Polizia Provinciale di Bergamo, che da anni lavora a stretto contatto con i giovani sul tema della prevenzione, ospite anche alla Fiera di Librai nella mattinata di lunedì 20 aprile (il libro è acquistabile anche negli stand della manifestazione). «Assistiamo a una maggiore ruvidità nei comportamenti dei ragazzi – spiega – anche perché sono esposti quotidianamente a contenuti violenti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bullismo e cyberbullismo, Matteo Copia: «Con i ragazzi serve empatia. La violenza non è mai normale»

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