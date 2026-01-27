Bimbo di 12 anni si nasconde nell’armadio e chiama la Polizia mentre il padre massacra il resto della famiglia

In un episodio drammatico in Georgia, un bambino di 12 anni ha chiamato la Polizia nascondendosi nell’armadio, mentre il padre aggrediva la famiglia. La vicenda ha portato alla tragica morte di una donna di origine indiana e di altri parenti. La notizia evidenzia la gravità di episodi di violenza familiare e l’importanza di interventi tempestivi.

Una donna di origine indiana, 43 anni, è stata uccisa dal marito in Georgia insieme ad altri tre parenti. I figli hanno assistito al massacro ma sono riusciti a salvarsi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Bimbo di 12 anni si nasconde nell’armadio e chiama la Polizia mentre il padre massacra il resto della famiglia

Un tragico episodio si è verificato in Georgia, dove un uomo ha ucciso la propria famiglia, inclusa una donna di 43 anni di origine indiana.

