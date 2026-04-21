Brindisi chiama | 342 nuovi posti di lavoro boom di marketing e turismo

A Brindisi si registrano 342 nuove offerte di lavoro, principalmente nel settore del marketing e del turismo. La crescita interessa diverse aziende che cercano personale per ampliare le loro attività. Le opportunità riguardano varie figure professionali e sono disponibili per i candidati in cerca di un impiego nel territorio. La situazione attuale rappresenta un incremento rispetto ai periodi precedenti, attirando l’attenzione di chi cerca un impiego nella zona.

Il mercato del lavoro nell’area di Brindisi mostra una spinta inaspettata con 342 opportunità professionali attualmente aperte. I dati dell’ultimo monitoraggio settimanale dell’Ambito territoriale di Brindisi, curato da Arpal Puglia, evidenziano come la domanda di personale stia accelerando proprio con l’arrivo della primavera, concentrandosi su 102 annunci distinti che coprono diversi comparti produttivi locali. Marketing e servizi turistici guidano la ripresa occupazionale. L’analisi dei numeri rivela un primato netto del settore marketing, che assorbe da solo 100 posizioni tra quelle ricercate. Questa forte richiesta di competenze comunicative e strategiche si intreccia con il dinamismo del comparto turistico, che punta a inserire 81 nuove risorse nel tessuto economico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi chiama: 342 nuovi posti di lavoro, boom di marketing e turismo Notizie correlate Boom di offerte di lavoro: 342 posizioni disponibili, il marketing guida la classificaBRINDISI - Questo inizio di primavera inizia col botto con il mercato del lavoro brindisino che dimostra una marcata vitalità. Sanremo 2026: +7 milioni e 1.300 posti di lavoro, boom economicoSanremo 2026: Un Festival da 252 Milioni di Euro, Crescita e Occupazione in Ciliegina.