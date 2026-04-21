Bremer al top sia Italia che in Europa | numeri da urlo per il centrale della Juventus praticamente nessuno come lui

Da juventusnews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer si distingue nel campionato italiano e in Europa grazie a numeri che lo collocano tra i migliori centrali. La sua presenza in campo si fa notare sia in fase difensiva che in attacco, contribuendo in modo significativo alle prestazioni della squadra. I dati statistici evidenziano un livello di rendimento superiore rispetto a molti altri difensori sui palcoscenici nazionali e continentali.

di Luca Fioretti Bremer sta dominando in Serie A, garantendo solidità e un contributo offensivo che lo rende unico nel panorama calcistico europeo. Gleison Bremer  sta trascinando la  Juventus  verso la Champions League, offrendo  prestazioni eccezionali sul campo. Sotto la guida di  Luciano Spalletti, il brasiliano è  il perno di un reparto arretrato  che ha collezionato  5  clean sheet nelle ultime  6  gare, mantenendo l’imbattibilità per  7  partite.  La solidità della Vecchia Signora  è un fattore determinante per blindare i vertici della classifica. Non c’è dubbio che le mosse della  dirigenza  abbiano costruito un gruppo solido, ma  è il rendimento del sudamericano a fare la differenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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