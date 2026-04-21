Bremer si distingue nel campionato italiano e in Europa grazie a numeri che lo collocano tra i migliori centrali. La sua presenza in campo si fa notare sia in fase difensiva che in attacco, contribuendo in modo significativo alle prestazioni della squadra. I dati statistici evidenziano un livello di rendimento superiore rispetto a molti altri difensori sui palcoscenici nazionali e continentali.

di Luca Fioretti Bremer sta dominando in Serie A, garantendo solidità e un contributo offensivo che lo rende unico nel panorama calcistico europeo. Gleison Bremer sta trascinando la Juventus verso la Champions League, offrendo prestazioni eccezionali sul campo. Sotto la guida di Luciano Spalletti, il brasiliano è il perno di un reparto arretrato che ha collezionato 5 clean sheet nelle ultime 6 gare, mantenendo l’imbattibilità per 7 partite. La solidità della Vecchia Signora è un fattore determinante per blindare i vertici della classifica. Non c’è dubbio che le mosse della dirigenza abbiano costruito un gruppo solido, ma è il rendimento del sudamericano a fare la differenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer al top sia Italia che in Europa: numeri da urlo per il centrale della Juventus, praticamente nessuno come lui

Bremer è un MOSTRO, come si AGGIUSTA Cambiaso | Pagelle Parma Juventus 1-4

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