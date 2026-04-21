Borse in picchiata | tra tensioni Iran e Fed Milano cede lo 0,5%

Martedì 21 aprile i principali mercati europei hanno registrato una diminuzione generale, con Milano che ha chiuso con un calo dello 0,5%. Le tensioni geopolitiche, legate alle trattative tra Stati Uniti e Iran, e le dichiarazioni di un membro del Comitato bancario del Senato hanno contribuito a creare incertezza sui mercati. La giornata si è caratterizzata da una flessione delle borse, influenzata da fattori politici e finanziari internazionali.

I mercati europei registrano una flessione generalizzata questo martedì 21 aprile, spinti dalle incertezze geopolitiche legate alle trattative tra Stati Uniti e Iran e dalle recenti dichiarazioni di Kevin Warsh davanti al Comitato bancario del Senato. Mentre lo Stoxx 600 perde lo 0,6%, l’indice di Milano si attesta su un calo dello 0,5%, riflettendo un clima di cautela che interessa anche le piazze di Londra, Parigi, Francoforte e Madrid. L’impatto della volatilità sui portafogli italiani. Le oscillazioni dei mercati internazionali trovano riscontro diretto nei titoli del listino milanese, dove la pressione negativa colpisce settori chiave. Leonardo e Lottomatica registrano entrambi un ribasso del 4%, seguiti da Fincatieri con un decremento del 2,7% e Banco Bpm che scende dell’1,9%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse in picchiata: tra tensioni Iran e Fed, Milano cede lo 0,5% Notizie correlate Leggi anche: Borse europee in picchiata, Milano -4,1%: vola il gas, Brent a 82 dollari Leggi anche: La crisi in Iran affonda le Borse: Milano perde lo 3,92% Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le borse festeggiano la riapertura di Hormuz, in picchiata il petrolio; Effetto Hormuz: petrolio in picchiata, festeggiano le borse in Europa e Usa; Nuovi record per le Borse, petrolio in picchiata; Borsa, Milano debole: tra le blue chip brilla Stellantis. Male i titoli del lusso. Spread in risalita. Effetto Hormuz: petrolio in picchiata, festeggiano le borse in Europa e UsaLa riapertura dello Stretto di Hormuz, dove transita il 20% del greggio mondiale, alimenta l'euforia sulle Borse globali, ad eccezione dei listini asiatici, penalizzati dal tardivo annuncio sugli ulti ... unionesarda.it Le borse festeggiano la riapertura di Hormuz, in picchiata il petrolioNuovi record per le borse e petrolio in picchiata dopo che il ministro degli Esteri iraniano ha annunciato il via libera al passaggio delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. Nel giro d ... msn.com Per il secondo anno consecutivo la #RegioneSiciliana assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti universitari idonei non assegnatari. La giunta di Renato Schifani ha dato il via libera alla programmazione att facebook I maggiori sconfitti della guerra in Iran ora guidano le Borse 2026 x.com