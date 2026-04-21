Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,31%

La Borsa di Tokyo ha aperto con un incremento dello 0,31%, sostenuta dall'ottimismo sulla possibilità di risolvere il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Nonostante i mercati azionari statunitensi abbiano registrato una battuta d'arresto, il prezzo del petrolio Brent si mantiene sopra i 95 dollari al barile. Le quotazioni delle azioni giapponesi sono state influenzate da queste tensioni internazionali e dai recenti sviluppi nel settore energetico.

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in aumento, quando prevale ancora l'ottimismo su una soluzione del conflitto tra Iran e Stati Uniti, e nonostante la battuta d'arresto degli indici azionari Usa, mentre il prezzo del petrolio Brent si mantiene sopra i 95 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,31%, a quota 59.004.76, con un guadagno di 179 punti. Sul fronte valutario lo yen si apprezza leggermente sul dollaro, a 158,80, ed è stabile sull'euro a 187,20.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,31%) Notizie correlate Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,84%)La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, nonostante il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,41%); Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,43%; Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,31%); Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,64%). Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,31%)La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in aumento, quando prevale ancora l'ottimismo su una soluzione del conflitto tra Iran e Stati Uniti, e nonostante la battuta d'arresto degli indici azionari ... ansa.it Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,41%)- TOKYO, 17 APR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo che il Nikkei si è assestato sui massimi di sempr ... msn.com "Il dettaglio perfetto per un giorno indimenticabile. Abbiamo realizzato questa borsa su richiesta per una cerimonia speciale: pizzo delicato e riflessi dorati per un pezzo unico, creato interamente a mano. Ti serve una borsa per una cerimonia Scrivimi e l - facebook.com facebook "HANetf ha quotato sul mercato ETFplus di Borsa Italiana un nuovo Etf: l‘SLVM Sprott Silver Miners and Physical Silver UCITS ETF (Ter 0,65%, codice Isin IE0008WICO06). L’Etf, ad accumulazione e denominato in dollari Usa, è legato all’indice Nasdaq Sprott x.com