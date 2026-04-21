Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,31%

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Borsa di Tokyo ha aperto con un incremento dello 0,31%, sostenuta dall'ottimismo sulla possibilità di risolvere il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Nonostante i mercati azionari statunitensi abbiano registrato una battuta d'arresto, il prezzo del petrolio Brent si mantiene sopra i 95 dollari al barile. Le quotazioni delle azioni giapponesi sono state influenzate da queste tensioni internazionali e dai recenti sviluppi nel settore energetico.

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in aumento, quando prevale ancora l'ottimismo su una soluzione del conflitto tra Iran e Stati Uniti, e nonostante la battuta d'arresto degli indici azionari Usa, mentre il prezzo del petrolio Brent si mantiene sopra i 95 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,31%, a quota 59.004.76, con un guadagno di 179 punti. Sul fronte valutario lo yen si apprezza leggermente sul dollaro, a 158,80, ed è stabile sull'euro a 187,20.🔗 Leggi su Lanazione.it

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