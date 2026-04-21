Borsa | l' ottimismo sui colloqui di pace spinge l' Asia

Le borse in Asia salgono grazie all'ottimismo legato ai colloqui di pace in Medio Oriente, con l'attenzione rivolta alla scadenza del cessate il fuoco prevista per mercoledì. I future europei registrano anch'essi un aumento, riflettendo il sentiment positivo sui mercati finanziari. La crescente fiducia si accompagna alle aspettative di una possibile ripresa dei negoziati tra le parti coinvolte.

L'ottimismo per una potenziale ripresa dei negoziati in vista dell'imminente scadenza del cessate il fuoco in Medio Oriente previsto per mercoledì, spinge le Borse in Asia e i future europei sono in rialzo. Tokyo sale dello 0,89%, Hong Kong dello 0,38%, Shanghai è invariata e il derivato sull'indice Euro Stoxx 50 sale dello 0,5 per cento. I future sul Brent sono in calo di circa l'1,5% sotto i 94 dollari al barile, in calo anche i metalli preziosi e il bitcoin cede lo 0,6 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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