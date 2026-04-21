La Spagna si trova in apprensione per le condizioni di Carlos Alcaraz, il tennista numero due al mondo, dopo un infortunio subito durante un allenamento a Barcellona. L’atleta ha deciso di rinunciare alle prossime competizioni a Madrid e potrebbe anche saltare il torneo di Parigi. La sua assenza ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori sulle possibili cause dell’infortunio.

La Spagna è in ansia per Carlos Alcaraz. Il numero due al mondo si è infortunato a Barcellona. E ha dovuto dare forfait per MAdrid e, forse, per il Roland Garros di Parigi. Un fattore che aiuterà sicuramente Jannik Sinner, che ha appena riconquistato la prima posizione del ranking e sembra lanciato verso il suo primo trofeo nella capitale francese. Ma perché lo spagnolo è più soggetto a stop rispetto all'altoatesino? Boris Becker sembra avere le idee chiare. "Alcaraz si infortuna più spesso di Sinner, ma questo è dovuto al suo stile - ha spiegato l'ex campione tedesco -. Gioca un tennis completamente diverso. Chiamo Sinner il ‘Djokovic 2.0': hanno uno stile simile, giocano da fondo campo e con una grande costanza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Boris Becker, la teoria sugli infortuni di Carlos Alcaraz

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"Sinner sta giocando il suo miglior tennis. Non l'ho mai visto così forte. Alcaraz e' più soggetto ad infortuni a causa del suo gioco. Inoltre le partite di jannik durano meno e questo può essere un grande vantaggio in termini di longevità." Boris Becker Secondo B - facebook.com facebook

Boris Becker non ha dubbi, “mai visto un Sinner così” #Sinner #Tennis x.com