Bonprix Leggings Capri | stile ‘lacing’ e vestibilità reali
Un articolo di aggiornamento riguarda i leggings Capri del marchio Bonprix, caratterizzati da uno stile chiamato ‘lacing’ e da una vestibilità considerata reale. La nota di trasparenza informa che il testo include link di affiliazione, e che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti fatti tramite questi link, senza costi aggiuntivi per chi legge.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lo stile ‘lacing’: quando le aperture laterali diventano un dettaglio funzionale. Analizzando il design di questi leggings Bonprix, emerge un elemento che va oltre la semplice estetica: il dettaglio dei lacci incrociati posizionati ai lati della caviglia. In un capo di questo tipo, la tecnica dello stile “lacing” non serve solo a decorare il tessuto liscio e aderente, ma introduce una variazione strutturale proprio nel punto in cui il taglio si interrompe.🔗 Leggi su Ameve.eu
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