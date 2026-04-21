Bonprix It Jeans Wide Leg Low Stretch Vita Media | Analis…

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lo stile distressed e la fattibilità del low stretch. L’estetica di questi jeans Bonprix punta decisamente su un look contemporaneo e ricercato, caratterizzato dal taglio wide leg e da dettagli di distressing sulle cosce. Gli strappi visibili conferiscono al denim un aspetto vissuto e informale, rendendo il capo ideale per chi cerca un outfit trendy che si discosti dai modelli troppo classici o strutturati. La tonalità blu chiaro e lo sbiadimento del tessuto completano questa estetica, posizionando il prodotto in una fascia di stile casual e urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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