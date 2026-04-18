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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il look ‘Raw Hem’: come l’orlo sfilacciato cambia la silhouette. Uno degli elementi visivi più distintivi di questi jeans Bonprix è senza dubbio l’orlo sfilacciato, noto nel settore della moda come raw hem. Questa finitura non è solo un dettaglio estetico superficiale, ma agisce come un vero e proprio elemento strutturale che modifica la percezione visiva dell’intero capo. A differenza dei modelli con orlo classico, rifinito da una cucitura netta e regolare, il bordo sfrangiato introduce una linea meno rigida e più organica alla base della gamba.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonprix It Jeans Wide Leg, Vita Alta: Qualità e prezzo

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