Bonifiche e risanamenti | il punto della situazione fatto dai 5 Stelle

Lo scorso fine settimana, all’Autorità portuale, si è tenuto un evento organizzato dai 5 Stelle dedicato alla presentazione del libro ‘Cicatrici di terra, semi di speranza’ di Ilaria Fontana. Durante l’incontro si è parlato di bonifiche e risanamenti, con un focus sulla situazione attuale di questi interventi. La discussione ha coinvolto diverse persone interessate ai temi ambientali e alle iniziative di recupero del territorio.

Grande interesse per la presentazione del libro ‘Cicatrici di terra, semi di speranza’ di Ilaria Fontana, che si è svolta nei giorni scorsi all’Autorità portuale organizzat dai 5 stelle. Nel suo intervento Sarah Scaletti, ex assessore comunale all’Ambiente, ha ricordato l’impegno nel risanamento territoriale, richiamando alcune delle operazioni realizzate durante il suo mandato, tra i quali la bonifica del parco Elena Guadagnucci, e la restituzione al riutilizzo delle aree residenziali di Avenza e Nazzano. Scaletti ha auspicato che possano finalmente partire gli interventi previsti nel progetto di bonifica della falda compresi nell’accordo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonifiche e risanamenti: il punto della situazione fatto dai 5 Stelle Notizie correlate Terni bonifiche siti contaminati, Stefano Bandecchi: "Il comune è pienamente attivo. Ereditata una situazione disastrata" IL REPORTIl resoconto delle attività sulle bonifiche dagli uffici della direzione ambientale di Palazzo Spada, che analizzano le realtà della discarica di... Molise: emergenza maltempo e frane, il punto della situazioneIl Molise si trova a combattere una battaglia silenziosa ma costante contro la fragilità del proprio territorio, dove ogni pioggia torrenziale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bonifiche e risanamenti: il punto della situazione fatto dai 5 Stelle; La formazione specialistica come pilastro della sicurezza e del risanamento territoriale; Cerignola, verso il recupero e la bonifica del Canale Lagrimaro - FoggiaToday; Narni, progetto Natura Ambiente Salute: L’approccio geosofico alle bonifiche ambientali. Siti orfani: rush finale per il piano di bonifiche del VenetoLa Regione annuncia il probabile rispetto dei tempi previsti dal Pnrr per il risanamento ambientale attraverso la rimozione delle fonti di inquinamento e il ripristino della sicurezza del suolo Sono c ... metropolitano.it Il sottosegretario Mantovano : guerra ai rifiuti, avanti con bonificheVisite ad Afragola, Caivano e Secondigliano: rafforzati controlli e interventi.Il sottosegretario Alfredo Mantovano rilancia l’azione del Governo nella Terra dei Fuochi: rimozione dei rifiuti entro lu ... irpiniaoggi.it Istituzioni a confronto su bonifiche, concessioni e legalità. In arrivo nuove misure per il Mar Piccolo - facebook.com facebook Bonifiche siti orfani: nuovo criterio PNRR Quando il target si considera raggiunto secondo il D.M. 8 marzo 2026 La verifica passa alla superficie: serve la riqualificazione del 70% delle aree complessive. Il criterio di misurazione chiarito lavoripubblici.it/ x.com